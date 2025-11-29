HABER

Muğla 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Kasım ve sonraki günlerde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da hafif sağanak yağmurlar ve sıcaklık 16.2°C bekleniyor. Seydikemer, Yatağan ve Dalaman’da da benzer hava koşulları öngörülmekte. 30 Kasım sonrası hava serinleyecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması, yağmurlu günlerde şemsiye ve su geçirmez giysi kullanılması öneriliyor. Seyahat planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemeniz önemli.

Cansu Akalp

Muğla'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da sıcaklık 16.2°C civarında olacaktır. Hafif sağanak yağmurların etkili olması beklenmektedir. Seydikemer'de hava sıcaklığının 16.9°C olması tahmin edilmektedir. Bu bölgede de hafif sağanak yağmurlar görülecektir. Yatağan'da sıcaklık 9.3°C’dir. Burada kapalı ve bulutlu bir hava hüküm sürecektir. Milas'ta sıcaklık 19.5°C civarında olacaktır. Ayrıca burada da kapalı, bulutlu bir hava beklenmektedir. Datça'da hava sıcaklığı 19.8°C olması öngörülmektedir. Hafif sağanak yağmurların bu bölgede görüleceği tahmin edilmektedir. Dalaman'da sıcaklık 12.4°C'ye düşecektir. Yine kapalı ve bulutlu bir hava koşulu hakim olacaktır. Fethiye'de hava sıcaklığının 18.6°C civarında olması beklenmektedir. Marmaris'te sıcaklık 17.8°C olacaktır. Bu bölgede de hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Menteşe'de ise sıcaklık 9.6°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağmurların etkili olması öngörülmektedir.

30 Kasım Pazar günü Muğla genelinde hava hafif sağanak yağmurlarla birlikte daha serin olacaktır. 1 Aralık Pazartesi günü hava koşullarının daha güneşli ve parçalı bulutlu olması öngörülmektedir. 2 Aralık Salı günü hava kısmen güneşli geçecektir. 3 Aralık Çarşamba günü rüzgarlı bir hava durumu etkili olacaktır. 4 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar görülecektir. 5 Aralık Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de kullanmanızı öneririm. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun kıyafetler seçerek üşümekten kaçınabilirsiniz. Ayrıca hava koşullarına bağlı olarak trafik değişebilir. Seyahat planlarınızı buna göre yapmalısınız.

