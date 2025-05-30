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Muğla 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Muğla 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 13°C civarında seyredecek. Yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

31 Mayıs Cumartesi günü gündüz hava sıcaklıkları 25°C, gece ise 13°C civarında olacak. Yağmurlu koşulların devam etmesi tahmin ediliyor. 1 Haziran Pazar günü gündüz hava sıcaklıkları yine 25°C, gece ise 14°C civarında olacak. O gün parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Bu dönemde yağışların ve serin havanın etkili olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemli. Seyahat edenlerin yağmurlu ve serin hava koşullarına uygun kıyafetler hazırlamaları faydalı olacaktır. Araçların da yağışlı hava koşullarına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı. Trafik kurallarına dikkat etmek de önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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