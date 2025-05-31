Muğla 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olarak beklenmektedir. Sıcaklık 22°C ile 32°C arasında değişecek. Nem oranı %68 olarak öngörülüyor.

Mayıs ayı boyunca Muğla'da ortalama sıcaklıklar 16.4°C ile 22°C arasında değişiyor. Ayda yaklaşık 81 mm yağış düşmektedir. Yağışlar genellikle orta şiddette ve nem oranı yüksektir.

1 Haziran Pazar günü hava sıcaklıklarının 25°C civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklıklar 24.3°C'ye kadar çıkabilir. Ara sıra şiddetli yağmurlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar sürpriz yaratabilir. Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler bulundurmak faydalı olacaktır.

Ayrıca, nem oranının yüksek olması nedeniyle bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların 30°C'ye yaklaştığı günlerde şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir.

Muğla'da 31 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde hava koşullarının değişken olacağı öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak gerekli önlemleri almanız önemlidir.