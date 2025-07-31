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Muğla 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Muğla 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 35°C, gece en düşük sıcaklık 19°C olarak bekleniyor. Nem oranı %25 civarında. Rüzgar, güney-güneydoğudan saatte yaklaşık 5.52 km hızla esecek.

Cuma günü hava sıcaklığının 36°C'ye çıkması öngörülüyor. Cumartesi günü ise sıcaklık 34°C'ye düşecek. Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 34°C, gece en düşük sıcaklık 22°C olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupta bulunanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak hayati önem taşır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korumak ve çevreyi güvence altına almak açısından önemlidir.

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hava durumu Muğla
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