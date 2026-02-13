Muğla boşanma oranında Türkiye ikincisi oldu

TÜİK’in yetişkin nüfus içindeki boşanmış kişi oranlarını temel alan araştırmasına göre, listenin ilk sıralarında Ege ve Akdeniz şehirleri yer alıyor. İzmir, yüzde 8,37’lik oranla Türkiye’de boşanma oranının en yüksek olduğu şehir olma unvanını korurken, onu hemen ardından yüzde 8,35 ile Muğla takip ediyor.

Boşanma Oranı En Yüksek İlk 3 Şehir ise İzmir: 315 bin 019 kişi (%8,37) ,Muğla: 77 bin 133 kişi (%8,35), Antalya: 172 bin 182 kişi (%7,65)

Muğla’daki yetişkin nüfus verileri incelendiğinde, il genelinde boşanmış kişi sayısının 77 bin 133 olduğu görüldü. Muğla'yı listenin devamında Antalya, Aydın ve Yalova gibi şehirler izledi.

