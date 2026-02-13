HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muğla boşanma oranında Türkiye ikincisi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı sonu itibarıyla medeni durum istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde boşanmış birey sayısı 3 milyon 567 bin 484’e ulaşırken, Muğla yetişkin nüfusa oranla en çok boşanmanın yaşandığı ikinci il olarak kayıtlara geçti.

Muğla boşanma oranında Türkiye ikincisi oldu

TÜİK’in yetişkin nüfus içindeki boşanmış kişi oranlarını temel alan araştırmasına göre, listenin ilk sıralarında Ege ve Akdeniz şehirleri yer alıyor. İzmir, yüzde 8,37’lik oranla Türkiye’de boşanma oranının en yüksek olduğu şehir olma unvanını korurken, onu hemen ardından yüzde 8,35 ile Muğla takip ediyor.

Boşanma Oranı En Yüksek İlk 3 Şehir ise İzmir: 315 bin 019 kişi (%8,37) ,Muğla: 77 bin 133 kişi (%8,35), Antalya: 172 bin 182 kişi (%7,65)

Muğla’daki yetişkin nüfus verileri incelendiğinde, il genelinde boşanmış kişi sayısının 77 bin 133 olduğu görüldü. Muğla'yı listenin devamında Antalya, Aydın ve Yalova gibi şehirler izledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giderken kazada hayatlarını kaybettilerİstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giderken kazada hayatlarını kaybettiler
Çocuklarda en sık görülen kanser türleri açıklandıÇocuklarda en sık görülen kanser türleri açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

Fiyatlar altüstü oldu! Önce düştü, sonra toparladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.