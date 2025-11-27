HABER

Muğla’da 10 günde 64’ü kesinleşmiş hapis cezası olan 127 şahıs yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 17-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 64’ kesinleşmiş hapis cezası, 63’ü çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 38 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı.

YAKALANAN ŞAHISLAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranmakta olan H.M. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aynı suçtan aranan, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranmakta olan A.Ö. isimli şahıs 1 Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası ile aranan D.K. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
