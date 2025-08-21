HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

İçerik devam ediyor

Muğla'da dün alabora olan teknede denize düşüp kaybolan iki çocuktan 12 saat sonra iyi haber geldi. İHA'lar tarafından yerleri tespit edilen iki çocuk da ekipler tarafından tırmandıkları kayalıklarda yerleri tespit edilerek kurtarıldı.

Milas'ın Ören açıklarında içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. 2 çocuğun da kayıp olduğu bildirildi.

Muğla da 12 saat sonra mucize! İHA lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu 1

Kayıp 2 çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp 2 çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi. 2 çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. 8 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla da 12 saat sonra mucize! İHA lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu 2

KURTARMA ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknede 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin kayalıklara tırmanan bir kişiye ulaştığı anlar ile kurtarma çalışmaları yer aldı.

Muğla da 12 saat sonra mucize! İHA lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu 3

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Muğla da 12 saat sonra mucize! İHA lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu 4

Vali Akbıyık ayrıca arama çalışmalarına 1 helikopter, 2 araç, 5 bot, 1 İHA, 1 dron, 1 termal dron katıldığını belirtti.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralıErzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
Mansur Yavaş'ı işaret edip "Hiç kuşkum yok" dedi! İmamoğlu'yla görüşen Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddiaMansur Yavaş'ı işaret edip "Hiç kuşkum yok" dedi! İmamoğlu'yla görüşen Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddia

Anahtar Kelimeler:
milas afad ören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Daha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttu

Daha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.