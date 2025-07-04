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Muğla'da acı olay! Yürüyüş yaparken otomobil çarptı, yaşamını yitirdi: Araç alev alev yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yürüyüş yaparken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da acı olay! Yürüyüş yaparken otomobil çarptı, yaşamını yitirdi: Araç alev alev yandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, Beçin Mahallesi Milas-Beçin karayolu kenarında yürüdüğü sırada arkadan gelen bir otomobilin çarptığı 53 yaşındaki Önder Dereli, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla da acı olay! Yürüyüş yaparken otomobil çarptı, yaşamını yitirdi: Araç alev alev yandı 1

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplei, kalbi duran vatandaşa kalp masajı uygularken, Dereli ağır yaralı olarak kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla da acı olay! Yürüyüş yaparken otomobil çarptı, yaşamını yitirdi: Araç alev alev yandı 2

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpışmanın ardından araçta yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın ardından karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Gerekli işlemlerin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Otomobil kaza
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