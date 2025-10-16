HABER

Muğla'da 'Alacak verecek' kavgası! 18 yaşındaki genç 2 kişiyi öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan yem fabrikasında bir araya gelen Halil İbrahim Tuzcu (34) ve Ali Taha Demir (19) ile M.A.Ö. (18) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada M.A.Ö., Tuzcu ve Demir'i vurdu. İki kişi hayatını kaybederken, M.A.Ö gözaltına alındı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Olay, saat 11.30 sıralarında, Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı.

Muğla da Alacak verecek kavgası! 18 yaşındaki genç 2 kişiyi öldürdü 1

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla da Alacak verecek kavgası! 18 yaşındaki genç 2 kişiyi öldürdü 2

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Savcının incelemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

