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Muğla’da aranan 28 kişi tutuklandı

Muğla’da jandarma ekiplerinin 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı. Şüphelilerden 19’u tutuklanırken, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalanan 11 kişiden 9’u cezaevine gönderildi.

Muğla’da aranan 28 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen tarihler arasında 3 bin 393 devriye görevi gerçekleştirildi. Denetimlerde 39 bin 207 kişi ve 5 bin 709 araç kontrol edildi. Kontrollerde dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 1, narkotik suçlarından 5, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan aranan 84 kişi olmak üzere toplam 100 kişi yakalandı. Yakalananlardan 19’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. JASAT ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan jandarma sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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