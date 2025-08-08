HABER

Muğla'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini yaralayıp, intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 35 yaşında İsmail Can Önen, aynı evi paylaştığı 27 yaşındaki sevgilisi Vahide Bulut'u yaralayıp, aynı tabancayla intihar etti.

Muğla'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini yaralayıp, intihar etti

Olay, saat 02.30 sıralarında Foça Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İsmail Can Önen ile aynı evi paylaştığı sevgilisi Vahide Bulut arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önen, kavganın uzaması ile Bulut'u tabancayla kolundan yaraladı.

BİR KEZ DAHA TETİĞE DOKUNARAK KENDİNİ VURDU!

Ardından banyoya geçen Önen, bir kez daha tetiğe dokunarak kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bulut'u salonda, Önen'i banyoda kanlar içinde yaralı olarak buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Bulut ve Önen, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önen, kurtarılamadı. Olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızları ile bakıcısının da evde olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

sıcaklar sanırım insanların ruh halini iyice bozuyor
