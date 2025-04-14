Muğla'da denize düşen kişinin cesedi, Kaş kıyısında bulundu

Balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel'in (62) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü. Gencel'in cesedi, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Enver Gencel dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düşmüş, bölgede jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı. (AA)
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