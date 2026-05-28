Muğla'da feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Çulha (25) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobildeki 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Muğla'daki korkunç kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu’nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu’nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Serhat Çulha’nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

