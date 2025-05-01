Muğla'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Muğla'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Muğla'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C, gece saatlerinde ise 10°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygundur.

2 Mayıs Cuma günü gündüz 21°C, gece 11°C sıcaklık bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz 22°C, gece 11°C sıcaklık öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve bulutlu olması bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli kıyafetleri hazırlamak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlamalar yapılması gereklidir.