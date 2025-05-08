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Muğla'da hava durumu nasıl olacak? Muğla 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Muğla Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Muğla'da hava durumu az bulutlu olacak, gün içinde değişkenlik gösterecek.

Muğla'da hava durumu nasıl olacak? Muğla 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Muğla'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24°C'ye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra sıcaklık 21°C'ye düşecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 17°C'ye gerileyecek. Nem oranı %75'e ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C olacak. Nem oranı %61 seviyesine inecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının 22°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının daha stabil olması öngörülüyor. Ayrıca, yağış ihtimalinin azalması bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü ise yağmurlu hava koşullarının tekrar görülmesi muhtemel.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gün boyunca güneşli ve sıcak hava koşulları hakim olsa da, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Ayrıca, akşam ve gece saatlerinde yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Gerekli önlemlerin alınması önerilir.

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hava durumu Muğla
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