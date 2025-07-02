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Muğla'da kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı

Muğla'da bedensel engelli adam, akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bırakarak intihar etti. Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, adamın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı.

Muğla'da kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı

Olay, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur teknelerinin bağlandığı bölgede denizde yüzüstü şekilde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Muğla da kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı 1

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Adının Bahattin Yavuz (62) olduğu belirlenen şahsın ölümü ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın bedensel engelli olduğunu ve akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktığını tespit etti.

Muğla da kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı 2

Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, Yavuz'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Muğla
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