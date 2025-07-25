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Muğla'da korkutan deprem! 3.6 şiddetiyle sarsıldı

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem geldi. Saat 19:01'de meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Muğla'da korkutan deprem! 3.6 şiddetiyle sarsıldı
Mustafa Fidan

AFAD'dan yapılan duyuruda, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Yerel saatle 19:01'de meydana gelen sarsında depremi hisseden bölge halkında paniğe neden oldu.

Muğla da korkutan deprem! 3.6 şiddetiyle sarsıldı 1

Yerin 8.48 kilometre altında meydana gelen depremde can ya da mal olmadı.

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Ula afad
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