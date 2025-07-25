Muğla'da korkutan deprem! 3.6 şiddetiyle sarsıldı

AFAD'dan yapılan duyuruda, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Yerel saatle 19:01'de meydana gelen sarsında depremi hisseden bölge halkında paniğe neden oldu.
Yerin 8.48 kilometre altında meydana gelen depremde can ya da mal olmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2025-07-25
Saat:19:01:39 TSİ
Enlem:37.10083 N
Boylam:28.4425 E
Derinlik:8.48 km
Detay:https://t.co/NMi1KHe4PB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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