Muğla'da korkutan deprem! 3.6 şiddetiyle sarsıldı

AFAD'dan yapılan duyuruda, Muğla'nın Ula ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Yerel saatle 19:01'de meydana gelen sarsında depremi hisseden bölge halkında paniğe neden oldu.

Yerin 8.48 kilometre altında meydana gelen depremde can ya da mal olmadı.