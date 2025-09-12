Muğla'da okul servis ücretleri zamlandı

Muğla’da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul servis ücretleri zamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı’nda, okul servis ücret tarifeleri yeniden belirlendi.

Şoförler Odası Başkanlıklarının başvurusu ile servis ücretleri ve toplu taşıma ücretleri görüşüldü.

Toplu taşıma araçlarına yönelik ücret artışı talebi reddedildi.

Ancak servis ücretleri zam talebi oy birliği ile kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, okul servislerinin aylık tavan ücretleri şu şekilde oldu:

0-3 km için 2 bin 180 TL, 3-5 km için 2 bin 375 TL, 5-7 km için 2 bin 625 TL, 7-9 km için 2 bin 810 TL, 9-11 km için 2 bin 930 TL, 11-13 km için 3 bin 060 TL ve 13-15 km için 3 bin 310 TL.

15 kilometreyi aşan her kilometre için aylık 35 TL ek ücret alınacak.

Ayrıca rehber personel için, öğrenci başına aylık en fazla 500 TL talep edilebilecek.

Muğla’da yeni ücret tarifesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanacak.