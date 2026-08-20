HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan haberleşme personeline yönelik 5G teknolojileri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan haberleşme personeline yönelik 5G teknolojileri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, Turkcell Teknik Alt Yapı Bölge Müdürü Ziya Gümüş ve Turkcell Bölge Planlama Sorumlusu Mustafa Akdal tarafından Yangın Harekât Merkezi ve Elektronik Haberleşme personeline 5G teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede etkin ve kesintisiz haberleşmenin öneminin ele alındığı toplantıda, mevcut haberleşme altyapısı ile 5G teknolojilerinin yangınla mücadele çalışmalarına sağlayabileceği imkânlar değerlendirildi.
Yangın sırasında ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, iletişim altyapısının geliştirilmesi ve haberleşme imkânlarının daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, gelişen haberleşme teknolojilerinin orman yangınlarıyla mücadelede operasyonel kapasiteyi ve ekipler arasındaki koordinasyonu artırabileceği değerlendirildi.

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi 1

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi 2

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerleşim yerine inen domuz sürüsü kameraya yansıdıYerleşim yerine inen domuz sürüsü kameraya yansıdı
Romanya, doğal gaz projesi yakınlarındaki insansız deniz aracını imha ettiRomanya, doğal gaz projesi yakınlarındaki insansız deniz aracını imha etti

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.