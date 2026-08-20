Muğla’da orman yangınlarıyla mücadelede 5G teknolojileri değerlendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan haberleşme personeline yönelik 5G teknolojileri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, Turkcell Teknik Alt Yapı Bölge Müdürü Ziya Gümüş ve Turkcell Bölge Planlama Sorumlusu Mustafa Akdal tarafından Yangın Harekât Merkezi ve Elektronik Haberleşme personeline 5G teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede etkin ve kesintisiz haberleşmenin öneminin ele alındığı toplantıda, mevcut haberleşme altyapısı ile 5G teknolojilerinin yangınla mücadele çalışmalarına sağlayabileceği imkânlar değerlendirildi.

Yangın sırasında ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, iletişim altyapısının geliştirilmesi ve haberleşme imkânlarının daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, gelişen haberleşme teknolojilerinin orman yangınlarıyla mücadelede operasyonel kapasiteyi ve ekipler arasındaki koordinasyonu artırabileceği değerlendirildi.