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Muğla'da polis araçlarına zarar veren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasaklı madde kullandıktan sonra polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 4 polis aracına zarar veren şüpheli G.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da polis araçlarına zarar veren şahıs tutuklandı

Olay, 08 Temmuz 2025 tarihinde Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Şüpheli araç, Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde uzun süre polis ekiplerinden kaçtı. Polisle kaçan şahsın kullandığı araç arasındaki kovalamaca, Denizli-Aydın karayolu üzerinde ekiplerin aracın lastiklerini patlatmasına rağmen devam etti. Şüpheli G.U., kaçışını sürdürürken kendisini durdurmaya çalışan 4 polis aracına çarparak maddi hasara yol açtı.

Muğla da polis araçlarına zarar veren şahıs tutuklandı 1

Olayla ilgili yapılan incelemelerde şahsın yasaklı madde etkisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Muğla
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