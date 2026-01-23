HABER

Muğla'da sahte hesap üzerinden ‘devlet büyüklerine hakaret' soruşturmasında 2 tutuklama

Muğla’da ‘Sakaraltı-Sakarüstü’ adlı sosyal medya sayfasına yönelik devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

SAHTE HESAPTAN 'DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET' SORUŞTURMASI

Operasyonlarda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettikleri ve sahte hesaplar üzerinden hedef gösterme, itibarsızlaştırma ve tehdit amaçlı paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K. ve Cemal D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.Ü.Ö. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ocak 2026
Kaynak: İHA
