Muğla'da sıcak havadan etkilenen karga kurtarıldı

Olay, Bodrum Limanı’nda meydana geldi. Limanda demirli "Aksona Mancorna" isimli teknesinde bulunan Mehmet Baş, güverteye gelen karganın halsiz hareketler sergilediğini fark etti.

Kuşun aşırı sıcak nedeniyle susuz kaldığını değerlendiren Baş, vakit kaybetmeden bir bardağa su doldurdu.

Karganın ürkmemesi için yavaşça yaklaşan deneyimli denizci, kuşa kolunun üzerinde su içirdi. Uzatılan sudan uzun süre içen karga, daha sonra teknede kısa süre dinlendi.

Yaşadığı anların kendisini duygulandırdığını belirten Mehmet Baş, "Sabah saatlerinde karga gelip koluma kondu. Benden zarar görmeyeceğini hissetti. Ona su verdim. Şu an dünyanın en mutlu insanı benim" dedi.

Bir süre teknede kalan karga daha sonra uçarak limandan uzaklaştı.

Kaynak: İHA