HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Muğla'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 37 derece, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da, serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka'da, yerli ve yabancı turistler plajda güneşlendi, denize girdi. Bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü yaptı, doğal akvaryum olarak nitelendirilen Kadın Azmağı deresinde tekne turlarına katıldı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu kumsalına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Ölüdeniz, Kumburnu ve Belcekız plajlarında da yoğunluk yaşandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldüEdirne'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da doğaya 5 yaban keçisi bırakıldıAmasya'da doğaya 5 yaban keçisi bırakıldı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Bahçeli'den "Türkiye bir an önce kurtulmalı" çıkışı

Bahçeli'den "Türkiye bir an önce kurtulmalı" çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.