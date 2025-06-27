Muğla'da tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu! Gözaltılar var

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan G.Y. ve A.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, 40 ok ucu, 1 mühür, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 160 elektronik sigara ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan G.Y. ve A.D., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır