Muğla’da trafik denetimlerinde "drone" dönemi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan drone ekibi, trafik denetimlerine başladı. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen hava destekli denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 40 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda müdürlük bünyesinde kurulan özel drone ekibi sahaya indi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, havadan yapılan takiplerle yaklaşık 70 araç kontrol edilirken, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen 40 sürücüye ceza kesildi.

KAZA ORANLARINI DÜŞÜRMEK ADINA YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Denetim noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Amir Adil Haçan, son bir aydır kaza oranlarını düşürmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Haçan, alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada "Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü olarak kazalarımızı en aza indirme adına gelişmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sokaktaki ekip sayımızı artırdık. Bürolarda görevli personelimizin tümünü, trafiğin yoğun olduğu sabah, öğle ve akşam saatlerinde sahaya yönlendirdik" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN EKİPLERİ VE DRONE TİMİ İLE DAHA HIZLI MÜDAHALE

Müdahalelerin hızını artırmak için motosikletli polis timlerinin (Şahinler) sayısının artırıldığını vurgulayan Haçan, artık Muğla Emniyeti'nin kendine ait bir drone ekibi olduğunu da duyurdu. Motosiklet yoğunluğuna da dikkat çeken Haçan, "Daha hızlı müdahale ve kontrol için Şahin ekiplerimizi artırmıştık. Bugün de görüntülediğiniz üzere artık Muğla Emniyeti'nin kendine ait bir drone ekibi var. İlimizde motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Bu durum doğal olarak kazalara karışan motosiklet sayısının fazla olmasına, buna bağlı ölümlü ve yaralanmalı kazaların artmasına sebep oluyor" dedi.

Amaçlarının vatandaşların zarar görmesini engellemek olduğunu belirten Şube Müdürü Haçan, "Motosiklet ekiplerimizle, drone ekiplerimizle ve diğer motorize ekiplerimizle kontrolleri sıklaştırarak kazaları minimize etmek istiyoruz. Ana amacımız, ilimizde kazalar ve ölümler en aza insin, vatandaşlarımız zarar görmesin. Bugün yapılan drone uygulamasında ortalama 60-70 aracı kontrol ettik. Başta emniyet kemeri, kırmızı ışık ve telefonla görüşme olmak üzere kural ihlali yapan 40 araç sürücüsüne işlem yaptık" şeklinde konuştu.

21 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
