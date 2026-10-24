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Muğla'da trafik kazası! 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı minibüs, karşı şeride geçip şarampole uçtu.

Muğla'da trafik kazası! 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Bodrum’a yabancı turist getiren H.Y. idaresindeki minibüs, Torba Kavşağı’nı geçtikten sonra aynı yöne makas atarak ilerleyen O.Ç. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, yol kenarındaki çelik bariyerleri aştı. Önündeki çam ağacını yıkan minibüs, şarampole girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Uçuruma devrilmekten şans eseri kurtulan minibüsün sürücüsü H.Y. ile Alman uyruklu E.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Makas atarak kazaya sebep olan otomobil sürücüsü O.Ç.’ye polis ekiplerince 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Kaza anı ise aynı yöne giden bir aracın kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın kaza anı yer aldı.

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Muğla da trafik kazası! 2 yaralı 2

Muğla da trafik kazası! 2 yaralı 3

Muğla da trafik kazası! 2 yaralı 4

Muğla da trafik kazası! 2 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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