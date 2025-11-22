HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin kaldığı otele operasyon düzenledi. Şüphelilerin otel odası ve otomobilinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 3,4 gram esrar, 72 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar varBursa'da otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var
Yer: Van! 300 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildiYer: Van! 300 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

Anahtar Kelimeler:
Muğla uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.