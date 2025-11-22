Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin kaldığı otele operasyon düzenledi. Şüphelilerin otel odası ve otomobilinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 3,4 gram esrar, 72 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır