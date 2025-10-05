HABER

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 12 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ile 1070 pound ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

