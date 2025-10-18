HABER

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-17 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürüttü.

Farklı ilçelerde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 510 lira, 5 avro, 17 gram ziynet eşyası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 17 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak, 13 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Muğla uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
