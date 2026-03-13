Muğla'da üzerine elektrik direği devrilen evde yangın

Atatürk Mahallesi 214 Sokak’taki yüksek gerilim hattı direği, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu Özcan Doğan'a ait iki katlı evin üzerine devrildi.

Evin çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Mahallede oturan Ali Demirtaş, yetkililere direğin tehlikeli olduğunu bildirdiklerini, kaldırılması için 5 yıldır uğraştıklarını, mahalle sakinlerinin dilekçe verdiğini ancak çalışma yapılmadığını söyledi.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde kamyonun geri geri geldiği sırada direğe çarptığı görülüyor.

