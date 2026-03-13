Muğla'da üzerine elektrik direği devrilen evde yangın

Muğla’nın Ortaca ilçesinde üzerine yüksek gerilim hattı bulunan direğin devrildiği evde yangın çıktı.

Muğla'da üzerine elektrik direği devrilen evde yangın

Atatürk Mahallesi 214 Sokak’taki yüksek gerilim hattı direği, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu Özcan Doğan'a ait iki katlı evin üzerine devrildi.

Evin çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Mahallede oturan Ali Demirtaş, yetkililere direğin tehlikeli olduğunu bildirdiklerini, kaldırılması için 5 yıldır uğraştıklarını, mahalle sakinlerinin dilekçe verdiğini ancak çalışma yapılmadığını söyledi.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde kamyonun geri geri geldiği sırada direğe çarptığı görülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Diyarbakır'da trafik kazası! Yaya öldüDiyarbakır'da trafik kazası! Yaya öldü
Instagram kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 8 Mayıs!Instagram kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 8 Mayıs!

En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

