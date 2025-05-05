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Muğla'da yaban domuzları için karar

Muğla'da yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesi üzerine Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir dizi tedbir kararı alındı.

Muğla'da yaban domuzları için karar

Vali İdris Akbıyık başkanlığında 2 Mayıs'ta toplanan Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yaban domuzlarıyla ilgili yaşanan sorunlara karşı harekete geçti. Toplantının ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının kendi yaşam alanları dışına çıkarak meskun mahallere indiği, sokaklarda toplu halde dolaşarak yiyecek aradıkları belirtildi. Açıklamada, bu durumun hem halk sağlığı açısından hem de olası saldırı riski nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

ÇÖP KONTEYNERLERİ KAPATILACAK, BESLEME YASAKLANACAK

Meclis tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelindeki tüm belediyelere çeşitli tedbirlerin uygulanması talimatı verildi. Buna göre; çöp konteynerlerinin kapaklı hale getirilmesi ve kapaklarının açık bırakılmasının engellenmesi, konteynerlerin çevresinin domuzların ulaşamayacağı şekilde korunaklı hale getirilmesi, çöplerin gelişigüzel şekilde dışarı bırakılmasının önlenmesi, ilçelerde belirli saatlerde çöp atılmasına yönelik uygulamaların başlatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından sokaklara bırakılan yiyecek ve atıklarla beslenmesinin engellenmesi de kararlar arasında yer aldı. Özellikle bazı ilçelerde, domuzların bilinçli şekilde beslendiği tespit edilirken, bu tür uygulamaların hem doğal yaşamı bozduğu hem de halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi. Konuyla ilgili sesli ve yazılı duyuruların yapılmasının ise kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından sağlanacağı belirtildi. (DHA)
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domuz
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