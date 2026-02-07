HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla’da yasadışı yabancı çalıştıranlara 'şafak' baskını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yasadışı yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Muğla’da yasadışı yabancı çalıştıranlara 'şafak' baskını

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Seydikemer ilçesi çevre yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yasadışı olarak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı ve konaklamalarına imkan sağlandığı bilgisine ulaştı.

Muğla’da yasadışı yabancı çalıştıranlara şafak baskını 1

4 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 4 ayrı adrese eş zamanşlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, suçla ilişkili toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor
İstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar varİstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.