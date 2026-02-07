Muğla’da yasadışı yabancı çalıştıranlara 'şafak' baskını

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Seydikemer ilçesi çevre yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yasadışı olarak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı ve konaklamalarına imkan sağlandığı bilgisine ulaştı.

4 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 4 ayrı adrese eş zamanşlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, suçla ilişkili toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

