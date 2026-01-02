Muğla-Denizli karayolunda kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde 48 NT 709 plakalı araç ile 20 ASR 946 plakalı aracın karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda 112 ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Çift taraflı kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNYOR

Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır