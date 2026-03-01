HABER

Muğla Hava Durumu! 01 Mart Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 1 Mart 2026 Pazar günü, hava sıcaklıklarının 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçirecek olanlar, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalı. Ayrıca, gün boyunca bol su içmek vücudu susuz kalmaktan koruyacak. Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem başlayacak.

Seray Yalçın

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Muğla'da hava koşulları oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 16 - 17 derece civarında olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Gün boyunca bol su içmelisiniz. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Dışarıda vakit geçirirken hafif bir ceket giymek iyi bir fikir. Uzun kollu bir üst giymek akşam saatlerinde serinliklere karşı koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 2 Mart 2026'da, hava sıcaklıklarının 17 - 18 derece civarına ulaşması bekleniyor. Hava hafifçe puslu olacak. Salı günü, 3 Mart 2026'da, hava sıcaklıklarının 17 - 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. Ayrıca hava koşullarının çok bulutlu olacağı düşünülüyor. Çarşamba günü, 4 Mart 2026'da, hava sıcaklıklarının 19 - 20 derece civarına ulaşması bekleniyor. Hava koşullarının puslu olması da olasıdır.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

