Muğla Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 34 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı ise %62 civarında.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu benzer koşullarda devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 34 derece olacağı tahmin ediliyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 36 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı yine hafif olacak. Nem oranının %30 ile %40 arasında değişmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması gerekmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir.