Muğla Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Bu durum, muğla hava durumunun sıcak ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 36 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde 23 dereceye düşecek. 4 Ağustos Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 36 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde 23 dereceye gerileyecek. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 36 derecede kalacak. Gece saatleri yine 23 dereceye düşecek. Bu durum, önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gerekmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler, Muğla'daki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.