HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 2 Ocak 2026'da genel olarak açık ve güneşlidir. Günlük sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek, nem oranı ise %60 dolaylarında olacaktır. 3 Ocak'ta sıcaklık 14 ile 17 dereceye düşecek ve yer yer sağanaklar görülecek. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde hazırlıklı olmak, ikide bir değişen sıcaklıklar karşısında faydalıdır.

Muğla Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Muğla'da, 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşlidir. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:23'te, gün batımı ise 18:02'de olacak.

3 Ocak Cumartesi günü hava durumu değişecek. Hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 17 ile 20 derece arasında kalacak. Bununla birlikte bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. 5 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklığı yine 17 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı da kat kat giyinmek pratik bir yöntemdir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek uygun olacaktır.

Muğla'da 2 Ocak 2026 Fuma günü hava durumu açık ve güneşlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.