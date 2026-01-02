Muğla Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşlidir. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:23'te, gün batımı ise 18:02'de olacak.

3 Ocak Cumartesi günü hava durumu değişecek. Hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 17 ile 20 derece arasında kalacak. Bununla birlikte bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. 5 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklığı yine 17 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı da kat kat giyinmek pratik bir yöntemdir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek uygun olacaktır.

Muğla'da 2 Ocak 2026 Fuma günü hava durumu açık ve güneşlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız.