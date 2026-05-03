Muğla Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 13 derece civarında. Gece hava sıcaklığı ise 5 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat olacak. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun değil.

4 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece arasında bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 5 - 6 derece olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21 - 22 derece, gece ise 7 - 8 derece civarında hesaplanıyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar mevcut.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almak gerekir. Açık alanlarda güvenliği sağlamak oldukça önemlidir.