Muğla Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi. Muğla'da hava koşulları ılıman. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca bulutluluk oranı düşük seviyelerde kalacak. Dışarı çıkarken rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Ocak Pazar günü hafif yağışlı hava bekleniyor. 5 Ocak Pazartesi günü bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 25 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymeniz önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih etmelisiniz.

Genel olarak Muğla'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Güncel bilgilere göre hazırlık yapmayı unutmayın.