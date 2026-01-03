HABER

Muğla Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ılıman ve yağışsız geçecek. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecekken, nem oranı %50 düzeyinde olacak. Gün boyunca düşük bulutluluk ve 16 km/saat hızıyla rüzgar bekleniyor. Sabaha ve akşama karşı serin olabileceğinden hafif bir ceket almanız öneriliyor. 4 Ocak'tan itibaren hava koşulları değişecek ve yağışlar görülmeye başlanacak.

Taner Şahin

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi. Muğla'da hava koşulları ılıman. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca bulutluluk oranı düşük seviyelerde kalacak. Dışarı çıkarken rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Ocak Pazar günü hafif yağışlı hava bekleniyor. 5 Ocak Pazartesi günü bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 25 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymeniz önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih etmelisiniz.

Genel olarak Muğla'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Güncel bilgilere göre hazırlık yapmayı unutmayın.

