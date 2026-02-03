Muğla Hava Durumu! 03 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Muğla'da hava koşulları ılımandır. Hava sakin geçecektir. Gün boyunca sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 15 - 16 derece aralığında hissedilecek. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar saatte 10 km'nin altında esecektir. Gün genelinde hava açık ve güneşli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da hafif değişiklikler gösterecektir. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 18 - 19 derece civarında olacaktır. 5 Şubat Perşembe günü ise 17 - 18 derece arasında seyredecektir. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli olacak. 6 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 17 - 18 derece civarında bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşulları da etkili olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Ancak, 6 Şubat Cuma günü yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Diğer günler hava açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönem yaşanacaktır.