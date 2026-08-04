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Muğla Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36-37 derece civarında seyrederken, gece ise 23-24 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin öğle saatlerinde dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek bu sıcak havalarda alınacak tedbirler arasında.

Muğla Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36 - 37 derece civarında. Gece ise sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz iklimine uygun. Açık ve güneşli bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü de sıcaklık 36 - 37 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki tipik sıcaklık ortalamalarını yansıtıyor. Açık ve güneşli bir hava koşulunu sürdürecek.

Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkarken, gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek iyi bir fikir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da faydalı. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır.

Muğla'da 4 Ağustos 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sağlıklı kalmaya özen göstermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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