Muğla Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konudur. Hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 13 dereceye yükselecek. Açık hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceyi bulacak. Hava yine açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddetle esecek. Sabah saatte 22 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gündüzde hız 30 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde 31 kilometre hız bekleniyor. Gece saatlerinde ise hız 23 kilometre olacak. Nem oranı %73 ile %83 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, Muğla'da ılıman bir gün sunuyor. Rüzgarın orta şiddetle esmesi dikkat gerektiriyor. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Rüzgar hızı gün içinde değişebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmur devam edecek. 7 Nisan Salı günü sıcaklık 8 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmur görülecek.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağını unutmamalıyız. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgar hızının artabileceğini düşünün. Açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Sonuç olarak, 4 Nisan Cumartesi günü hava açık ve ılımandır. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşulları daha serin ve yağmurlu hale gelecek. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.