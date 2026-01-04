HABER

Muğla Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?

4 Ocak 2026 Pazar günü Muğla'da hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde 25-28 dereceye ulaşacak. Nem oranı %75 civarında seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunulmakta. Önümüzdeki günler için de benzer hava durumu tahmin edilmektedir. Doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat vardır. Keyifli aktiviteler için hazırlığınızı yapmayı unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü Muğla'da hava durumu ılıman ve açık. Gün boyunca sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25-28 dereceye ulaşacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı 7-8 km/s seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu 07:15'te, gün batımı ise 18:28'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde, 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 16-27 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklık 19-28 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve ılıman kalacak. Dış mekan aktiviteleri için elverişli bir ortam oluşacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16-28 derece arasında değişeceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde üzerinizi çıkarıp giyebilirsiniz. Nem oranının %75 olması, havanın biraz nemli hissettirmesine neden olabilir. Bu nedenle terletmeyen kıyafetler tercih etmelisiniz. Rüzgar hızı hava koşullarını daha keyifli hale getirecektir.

Muğla'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve açık. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğayla iç içe vakit geçirmek güzel bir seçim olacaktır.

