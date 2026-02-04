Muğla Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 16 ile 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar hızı 0.4 km/saat ile 7.4 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:06, gün batımı saati ise 18:34 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da hafif yağışlı devam edecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının 16 ile 18 derece arasında olması bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklıkların 17 ile 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %53 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 0.4 km/saat ile 7.4 km/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin hafif yağmurlu günlere hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, elektronik cihazların korunmasını gerektirir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek, gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.