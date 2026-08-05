Muğla Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde hissedilebilir. Nem oranı yüksek. Bu durum, sıcaklığı daha bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde günlük en yüksek sıcaklıklar 35 - 36 derece civarında kalacak. En düşük sıcaklıklar ise 22 - 25 derece arasında olacak. Bu durum, Muğla'da sıcak ve güneşli bir hava dalgasının devam ettiğini gösteriyor.

Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Mümkünse gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, susuz kalmamak için kritik öneme sahiptir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Spor yapanlar serin saatleri tercih etmelidir. Ayrıca, aşırı efordan kaçınmaları önerilir.

Muğla'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.