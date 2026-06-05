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Muğla Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise %40 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 6 Haziran'da 29, 7 Haziran'da ise 30 derece olması planlanıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Güneşten korunmak ve bol su tüketmek önemli olacaktır.

Muğla Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Muğla'da 5 Haziran 2026 Cuma günü, hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklık 27 ile 28 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise %40 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, Muğla'daki hava durumunun keyifli olacağını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklıkların 29 dereceye çıkması bekleniyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki tipik sıcaklık aralığına uygundur.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Yüksek sıcaklıklar, güneş ışınlarından korunma ihtiyacını artırıyor. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korur. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak da faydalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirerek aşırı ısınmayı önleyebilirsiniz.

Muğla'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu güzel havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmayı unutmamak gerekiyor. Su tüketimine dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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