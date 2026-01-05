HABER

Muğla Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Ocak 2026 tarihinde hava ılıman ve bulutlu olarak başlıyor. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişiyor. Nem oranı %75 iken, rüzgar hızı 8 km/saat. Yaklaşan günlerde sıcaklıklar artacak. 6 Ocak'ta 11 ile 19 derece arası, 7 Ocak'ta ise 12 ile 20 derece bekleniyor. Özellikle 8 Ocak'ta sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planları esnek tutmak önemli.

Doğukan Akbayır

5 Ocak 2026 Pazartesi, Muğla'da hava durumu ılıman ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişiyor. Nem oranı %75 civarında. Rüzgar hızı ise 8 km/saat. Gün doğumu saat 07:15. Gün batımı saati 18:28.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava durumu değişecek. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu geçecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar ve mutedil yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 8 Ocak Perşembe günü yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmakta da yarar vardır. Olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.

