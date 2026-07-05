Muğla Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Muğla'da hava sıcaklıkları 20 ile 33 derece arasında değişiyor. Kıyı ilçelerinde hava genellikle açık ve güneşli. İç kesimlerde ise sıcaklıklar daha yüksek seyrediyor. Örneğin, Milas'ta hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıkları 19 ile 32 derece arasında olacak. Genel olarak hava açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle iç kesimlerde yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskine karşı bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Yüksek sıcaklık dönemlerinde kırsal alanlarda yangın riski artmaktadır. Ateş yakmaktan ve yanıcı maddeleri doğaya bırakmaktan kaçının.

Muğla'daki hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak, keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle.