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Muğla Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 20 ile 39 derece arasında değişiyor. Kıyı ilçelerde hava genellikle açık ve güneşli. İç kesimlerde ise sıcaklıkların daha yüksek olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde açık ve güneşli hava şartlarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava sebebiyle iç kesimde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Su içmeyi unutmayın ve yoğun güneş ışınlarında dışarıda bulunmaya özen gösterin.

Muğla Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Muğla'da hava sıcaklıkları 20 ile 33 derece arasında değişiyor. Kıyı ilçelerinde hava genellikle açık ve güneşli. İç kesimlerde ise sıcaklıklar daha yüksek seyrediyor. Örneğin, Milas'ta hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıkları 19 ile 32 derece arasında olacak. Genel olarak hava açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle iç kesimlerde yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskine karşı bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Yüksek sıcaklık dönemlerinde kırsal alanlarda yangın riski artmaktadır. Ateş yakmaktan ve yanıcı maddeleri doğaya bırakmaktan kaçının.

Muğla'daki hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak, keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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