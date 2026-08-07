Muğla Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma günü Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 37 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. 10 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklık 36 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar Muğla'nın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını ifade ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde dışarıda durmamak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.