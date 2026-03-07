Muğla Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 7 Mart 2026 Cumartesi. Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 7 derece arasında değişecek. Hava bol güneşli. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlamak mümkün.

Yarın 8 Mart Pazar olacak. Sıcaklıklar 17 ile 7 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 10 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu güzel havayı dışarıda vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarının etkisini unutmamalısınız. Güneş kremi kullanmak cildinizi koruyacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.